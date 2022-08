Revenir à la Rubrique CINOR L’AFD et la CINOR signent une convention de financement pour un développement résilient du territoire

Quelques chiffres clés de la convention de financement Prêt Secteur Public Vert (PSP-Vert) : 15 M€

Prêt Secteur Public Bonifié (PSP-B) : 6 M€

Prêt Secteur Public (PSP) : 3,5 M€



L’Agence Française de Développement (AFD) et la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion vont signer ce vendredi 19 août 2022 une convention de financement. Le prêt accordé par l’AFD à hauteur de 24,5M€ consiste à financer partiellement le programme pluriannuel d’investissement des budgets « Eau Potable et Assainissement Collectif » et principal de la CINOR pour l’année 2022.



La Cinor est particulièrement fière de signer ce nouveau partenariat avec l’AFD. C’est un signe de bonne santé financière. L’AFD nous accompagne pour que nous puissions continuer à investir dans nos champs de compétences. C’est une condition sine qua non du développement durable de notre territoire. La nature des investissements soutenus par ces financements démontre notre souci premier d’apporter à notre territoire les outils d’un développement durable, résilient, exemplaire.



L’AFD se réjouit d’accompagner de nouveau la CINOR dans la mise en œuvre de sa politique d’investissements. Notre partenariat repose sur une confiance mutuelle et des attentes communes en matière de transition écologique et d’aménagement du territoire. L’AFD est confiante dans la capacité de la CINOR à maintenir une trajectoire financière équilibrée tout en poursuivant une politique ambitieuse résolument tournée vers l’avenir.



Les principales opérations d’investissement prévues en 2022 sont : Aménagements, études (y compris pour le BHNS) et acquisitions pour la modernisation du transport public

Réhabilitation des réseaux d’assainissement collectif

Extension des réseaux d’Eau Potable

Aménagement et extension du port de Sainte-Marie

Maintenance des voiries à intérêt intercommunal

Construction de la Pépinière d’entreprises innovantes « KUB »

Réhabilitation de déchetteries

Travaux d’amélioration de l’écoulement des eaux pluviales urbaines

Travaux GEMAPI

