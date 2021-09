Communiqué L'ADEME sort une fiche pour calculer au plus près le gaspillage alimentaire dans la restauration collective

La Réunion s'est portée volontaire pour participer à un diagnostic sur le gaspillage alimentaire au niveau national. Le RÉGAL Réunion et l'ADEME ont travaillé ensemble à l'identification des participants et à la collecte des résultats. Une fiche permettant de faire un calcul simplifié du gaspillage alimentaire est sortie ce mercredi, comme l'indique le communiqué suivant : Par N.P - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 10:26





C’est une première sur notre île. 10 établissements se sont portés volontaires pour participer à l’action du REGAL Réunion et de de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).



Quatre régions et 27 établissements participants



Cette étude a été réalisée auprès de 27 établissements de Normandie, des Hauts- de-France, de Paris et de La Réunion. Écoles, collèges et lycées, mais également EHPAD, services hospitaliers et restaurants d’entreprises se sont prêtés au jeu. Au total, ce sont 33 pesées – représentant 29 992 repas – qui ont été exploitées. Le calcul a été réalisé en séparant les déchets alimentaires comestibles des non comestibles. Des moyennes ont ensuite été réalisées pour extraire les chiffres présentés lors de cette étude.



Résultat de l’analyse



Le diagnostic du gaspillage alimentaire est essentiel pour différencier la part des aliments comestibles (restes d’assiette, plats préparés mais non servis) de la part des aliments non comestibles. Depuis le 22 octobre 2020, les structures de restauration collective doivent avoir mis en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire comprenant la réalisation d’un diagnostic. Pour un meilleur suivi des actions mises en place, l’ADEME recommande de mener ce diagnostic au moins 2 fois par an.



L’étude montre que le choix des menus joue un rôle important dans le ratio du gaspillage alimentaire. En fonction des aliments, le poids du gaspillage alimentaire varie très largement. A l’issue de cette étude, une fiche a été réalisée par L’ADEME afin de proposer des ressources et outils pour accompagner de manière utile un établissement de restauration collective dans sa démarche de lutte de contre le gaspillage alimentaire.



En bref



L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.



Le RÉGAL (Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire) Réunion est un réseau par et pour les acteurs et actrices, de l’ensemble de la chaîne alimentaire, volontaires pour mettre en synergie leurs réflexions et leurs actions. Son objectif : partager et faire avancer les bonnes pratiques et promouvoir une démarche territoriale au service du bien-manger pour soi et pour la planète à La Réunion.



Sites internet



- www.regal-reunion.re

- https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/4936-calcul-simplifie-du-gaspillage-alimentaire-en-restauration-collective.html De février à juillet 2021, l’ADEME a lancé une étude sur le calcul simplifié du gaspillage alimentaire dans 4 régions de France dont La Réunion. Au total, ce sont 35 établissements qui ont été suivis afin de réaliser des mesures des déchets dont l’analyse a permis d’obtenir des ratios de la part non comestible dans le gaspillage alimentaire. Hier, l’ADEME a sorti les résultats du diagnostic.C’est une première sur notre île. 10 établissements se sont portés volontaires pour participer à l’action du REGAL Réunion et de de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).Cette étude a été réalisée auprès de 27 établissements de Normandie, des Hauts- de-France, de Paris et de La Réunion. Écoles, collèges et lycées, mais également EHPAD, services hospitaliers et restaurants d’entreprises se sont prêtés au jeu. Au total, ce sont 33 pesées – représentant 29 992 repas – qui ont été exploitées. Le calcul a été réalisé en séparant les déchets alimentaires comestibles des non comestibles. Des moyennes ont ensuite été réalisées pour extraire les chiffres présentés lors de cette étude.Le diagnostic du gaspillage alimentaire est essentiel pour différencier la part des aliments comestibles (restes d’assiette, plats préparés mais non servis) de la part des aliments non comestibles. Depuis le 22 octobre 2020, les structures de restauration collective doivent avoir mis en place une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire comprenant la réalisation d’un diagnostic. Pour un meilleur suivi des actions mises en place, l’ADEME recommande de mener ce diagnostic au moins 2 fois par an.L’étude montre que le choix des menus joue un rôle important dans le ratio du gaspillage alimentaire. En fonction des aliments, le poids du gaspillage alimentaire varie très largement. A l’issue de cette étude, une fiche a été réalisée par L’ADEME afin de proposer des ressources et outils pour accompagner de manière utile un établissement de restauration collective dans sa démarche de lutte de contre le gaspillage alimentaire.L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.Le RÉGAL (Réseau pour éviter le gaspillage alimentaire) Réunion est un réseau par et pour les acteurs et actrices, de l’ensemble de la chaîne alimentaire, volontaires pour mettre en synergie leurs réflexions et leurs actions. Son objectif : partager et faire avancer les bonnes pratiques et promouvoir une démarche territoriale au service du bien-manger pour soi et pour la planète à La Réunion.