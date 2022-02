Communiqué L'ADDPME demande "la cessation des activités sur le domaine public maritime" de Planch Alizé

L'association "Agir Pour la Défense du Domaine Public Maritime et de l’Environnement" demande au maire de Saint-Paul la "cessation des activités sur le domaine public maritime" du restaurant de plage Planch Alizé, situé à la Saline-les-Bains. Par N.P - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 16:25

Le communiqué :



Notre association, Agir pour la Défense du Domaine Public Maritime et de l’Environnement (Agir DDPME) a adressé ce jour à Monsieur Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul et délégataire de la gestion du Domaine Public Maritime (DPM), ainsi qu’à Monsieur le préfet de la Réunion, un courrier électronique demandant la cessation immédiate par arrêté municipal ou préfectoral, des activités de la SARL Planch’ Alizé sur le Domaine Publique Maritime (DPM), la démolition des structures bâties sur le site par cette société, et la remise en état de la plage au frais de ses associés.



Nous vous communiquons jointe au présent communiqué, une copie de ces courriels.



Le CA d’Agir DDPME



« Le courage c’est de chercher la vérité et de la dire ». Jean Jaurès









