L’ACCD’OM a participé pour la 1ère fois au Comité stratégique du Tourisme en Outre-mer

Nous avons noté avec satisfaction que les propositions faites sont en phase avec les préconisations de notre étude sur la résilience du tourisme, étude à la disposition de ceux qui le souhaitent sur le site de notre association. Il s’agit pour nos territoires d’aller plus loin dans les recommandations et donner des suites concrètes aux propositions faites par les Outre-mer.



Aussi, nous comptons vivement sur la poursuite de notre partenariat avec la Banque des Territoires et le Ministère des Outre-mer qui nous ont accompagné sur la première phase de notre réflexion. Il s’agit maintenant de conférer une lecture opérationnelle à nos réflexions, en complémentarité avec les actions portées par Atout France et les autres partenaires. Un soutien financier est essentiel. La création d’un espace dédié aux territoires, relatif à l’expression et à l’accompagnement de leurs besoins en termes de pilotage de leur activité touristique, est apparu indispensable lors de nos travaux et nous souhaitons répondre à cette attente des territoires.



L’ACCD’OM, présente sur le terrain depuis plus de trente ans, est partie prenante, avec ses adhérents, dans la réflexion et l’action pour le développement du tourisme, notamment du tourisme durable, et souhaite conforter sa place dans cette perspective.



L’ACCD’OM est donc disponible et disposée à participer activement aux projets qui se mettront en place avec tous les partenaires et compte vivement sur le soutien de tous les acteurs.



Comme j’ai pu le dire, nous souhaitons faire « avec » et pas « pour » les Outre-Mer.



Maurice GIRONCEL

Président de l’ACCD’OM