La grande Une L'A380 immobilisé à Paris après avoir heurté une passerelle Air Austral procédera à des ajustements de son programme des vols les 8 et 9 septembre 2018 suite à l’immobilisation technique de l’appareil A380 de la compagnie HIFly.

Suite à l'immobilisation technique de l'Airbus A380 de la compagnie HIFLY affrété, la compagnie Air Austral est contrainte de procéder à des ajustements de son programme des vols pour les journées des 8 et 9 septembre 2018. En effet, une passerelle télescopique a heurté l'un des réacteurs de l'A380 d'HiFly lors de son tractage à l'aéroport Paris Charles de Gaules entraînant l'annulation du vol UU978 Paris > Réunion du vendredi 7 septembre. Les passagers ont été automatiquement pris en charge par la compagnie Air Austral et reprotégés sur les vols Air Austral du samedi 8 septembre. L'appareil d'HiFly est actuellement en maintenance. La compagnie Air Austral est ainsi contrainte de procéder à des modifications sur les vols opérés par la compagnie portugaise dans l'attente de la remise en ligne de l'appareil. Des modifications horaires sont également à prévoir sur certains vols moyen-courrier Air Austral du dimanche 9 septembre 2018, en particulier sur les vols Réunion<>Johannesburg et Réunion<>Seychelles. Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement par la compagnie Air Austral par SMS et/ou E-mail. N.P Lu 1205 fois