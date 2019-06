L.A Plateforme inaugurée au Guillaume

Installée jusque-là à la Plaine Saint-Paul, L.A Plateforme a profité d’une opportunité offerte par la SHLMR pour s’implanter dans le lotissement Les Longanis au Guillaume.



La société coopérative d’intérêt collectif (SCIC), co-dirigée par Alexandra Dos Anjos et Laure Gasparini, a été inaugurée ce mercredi 26 juin 2019 en présence du maire de Saint-Paul Joseph Sinimalé et du directeur général de la SHLMR, Gilles Tardy.



La société coopérative, qui compte une dizaine d’adhérents – artisans et chefs de TPE PME – s’adresse d’abord à ce public. Dans le but de soutenir le développement économique de ses « clients » L.A Plateforme propose de gérer la partie administrative de leur activité, « tout en veillant à optimiser leurs intérêts à un coût attractif », précise Laure Gasparini.



Une aide précieuse, souligne Gilles Tardy, qui témoigne de la mésaventure de cet artisan, oubliant de se faire payer parce qu’il n’a pas eu le temps de remplir les documents nécessaires.



Et comme pour montrer davantage encore tout l’intérêt d’un outil comme L.A Plateforme, un des adhérents raconte comment il a pu faire progresser son chiffre d’affaires et embaucher depuis qu’il s’est libéré des tâches administratives.



« Les artisans sont là pour fabriquer, vendre et non pas pour gérer de la paperasse », dit-il. Pour le maire de Saint-Paul enfin, une telle structure dans une zone comme le Guillaume qui est en pleine mutation « à tout son intérêt ».



L’autre volet d’intervention de L.A Plateforme est en direction des résidents du lotissement et du public en général. La structure met à disposition des outils informatiques avec une assistance technique une demi journée par semaine. Ce libre accès est destiné à lutter contre l’illectronisme.



Les utilisateurs pourront par exemple rédiger un CV, une lettre de motivation, consulter leur boîte mail… Parallèlement une première action baptisée « Plateforme de partage informatique » s’adressera directement aux résidents des Longanis.



Ils pourront effectuer leurs démarches administratives, comme par exemple payer leur loyer en ligne. L’un des objectifs dans lequel s’inscrit pleinement la SHLMR.