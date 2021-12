Communiqué L’A.C.H. lance un appel à tous les réunionnais pour un Noël Solidaire

L’A.C.H. - L’Association Coopération Humanitaire – lance un appel à tous les réunionnais pour participer à sa grande collecte de jouets, vêtements et livres, mise en place dans le cadre des fêtes de fin d’année et aux 4 coins de l’île. En partenariat avec McDonald’s Réunion et Colipays. Par N.P - Publié le Mardi 7 Décembre 2021 à 10:11

Noël arrive à grands pas et comme chaque année, les familles les plus démunies n’auront pas la chance de pouvoir le fêter autour d’un repas spécial, avec des cadeaux pour les enfants ; la crise sanitaire actuelle a significativement aggravé la situation dans de nombreux foyers réunionnais. L’ACH a donc redoublé d’efforts pour mettre en place des opérations spéciales pour que ce Noël 2021 puisse apporter la joie dans tous les cœurs. Deux entreprises réunionnaises ont ainsi répondu à son appel et participent à ce dispositif.



Une collecte de jouets, vêtements et livres, en partenariat avec McDonald’s Réunion



Depuis le lundi 6 décembre, McDonald’s Réunion a mis en place dans 4 de ces restaurants (SaintBenoit, La Possession, Saint-Louis et Saint-Pierre 400) une « Happy Box ». Cette grande box mise en avant dans chacun des 4 restaurants permettra aux clients de déposer leurs jouets, vêtements et livres en bon état, au profit de l’association. « Cela nous semble essentiel d’être solidaire et de traverser ensemble cette crise, qui a un fort impact social. Nous avons beaucoup de passage dans nos restaurants, alors pourquoi ne pas le mettre à profit ? C’est une première opération avec l’A.C.H., il y en aura d’autres à venir !» a déclaré Jessica COSTE, Responsable Communication McDonald’s Réunion. La proposition de McDonald’s, de mettre en place des box a été reçu avec un grand enthousiasme du côté de l’A.C.H. En effet, « Les restaurants étant implantés au 4 coins de l’île, nous couvrons une bonne partie du territoire et cela va permettre à tout à chacun de donner. Cette action vient compléter celle mise en place sur Sainte-Marie avec l’entreprise Colipays » explique Justine EDMOND, présidente de l’Association.



Une collecte de jouets et vêtements avec Pauline Hoarau et Colipays



En effet, du 6 au17 décembre 2021, une collecte de vêtements et de jouets aura également lieu dans les locaux de Colipays à Sainte-Marie. Ce projet, pluriel et complexe, a pour objectif de venir en aide aux personnes dans le besoin mais aussi d’apporter un peu de joie aux enfants démunis à Noël. Dans une volonté constante d’accompagner les associations locales, Colipays a mis tout en œuvre pour accompagner au mieux l’association et s’est tournée vers Pauline HOARAU, mannequin international, pour soutenir ce projet. Pauline HOARAU, fière de ses racines dionysiennes et très active sur le plan humanitaire, n’a pas hésité à apporter son aide et devient marraine de l’A.C.H. Elle sera présente au sein de Colipays le 17 décembre à 16h pour réaliser la pesée finale et annoncer le résultat de la collecte. Les vêtements et jouets collectés seront par la suite distribués aux familles et aux enfants dans le besoin.



L’A.C.H., 30 ans au service des réunionnais



Fondée en 1992 par Justine EDMOND, l’ACH est une association reconnue d’utilité publique. L’objectif de cette association est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes dans le besoin à La Réunion, à Madagascar et précédemment, au Sénégal.



L’A.C.H. travaille autour de 3 axes : l’insertion professionnelle, l’animation & l’inclusion et l’aide alimentaire. L’Association est d’ailleurs agréée par la Banque Alimentaire Mondiale (BAM) pour recevoir tous les produits de première nécessité pour les plus démunis. En 2017, l’association a été à l’origine de la création d’un lieu unique à La Réunion : La Maison du Bonheur, dans les hauts de Saint-Denis.





