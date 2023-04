Sport Réunion Kyokushin Karaté : Plus de 50 combattants réunionnais participeront au championnat de l'océan Indien

Après les très bons résultats obtenus par la délégation réunionnaise de l'Union Kyokushin Réunion à la dernière coupe de France de kyokushin en février, c'est un peu plus de 50 combattants qui participeront ce samedi 29 avril à la deuxième édition du championnat de Kyokushin Karaté de l'océan Indien

Le communiqué :



Sensei Patrice Sautron (entraineur, ndlr) est heureux de cette participation historique des combattants réunionnais. "Plus de 50 combattants c'est incroyable ! Nous arrivons depuis un certain temps à rassembler, à collaborer, à fédérer. Notre projet est commun et c'est dans le partage qu'il se définit le mieux. Rare dans le monde sont les teams qui se déplacent en masse comme cela. Nous représenterons au mieux notre pays et notre île dans cette compétition internationale. Le niveau sera élevé", explique-t-il.



Sensei Sébastien Boulerand quant à lui est satisfait. "La première édition a eu lieu en 2019 avec la collaboration de la ville de Saint-Denis. Nous avons créé cette compétition avec nos amis mauriciens qui à l’époque avaient joué le jeu en venant en nombre sur notre île. Nous avions réussi à fédérer et des pays comme le Japon et l’Afrique du Sud avaient fait également le déplacement. Je suis heureux de voir la deuxième édition voire le jour. L’idée était de créer une compétition internationale dans l'océan Indien qui aurait lieu tous les deux ans. Une compétition internationale de proximité qui serait par conséquent plus accessible financièrement. Je pense que l'objectif est atteint et qu'à l'île Maurice nous consoliderons nos relations avec les différentes organisations de l'océan Indien pour que cette formidable aventure perdure dans le temps".



Rendez-vous samedi soir pour les résultats !

UNION KYOKUSHIN REUNION (Dojo Pierre Grondin association REUNION KYOKUSHIN HONBU, SCORPO KAN DOJO, SHINKYOKUSHIN La Possession AMSL, KSCL Saint-Leu, HYOHO MICHI Saint-Paul, Dojo Club ISIS Ravine des Cabris, DPKD Le Port, Ultime Spirit Kyokushin Saint-Denis).