A la Une . Kylian Mbappé souhaiterait quitter le PSG dès janvier

La star de l'Equipe de France et du Paris Saint-Germain aurait réclamé un départ du PSG pour le Real Madrid dès le début de l'année prochaine. Une décision qui aurait été communiquée à l'entraîneur lors d'une réunion au sujet de son attitude. Par NP - Publié le Mardi 11 Octobre 2022 à 18:44

Plusieurs sites d'information sportive de France et d'Espagne annoncent que Kylian Mbappé aurait exprimé son souhait de quitter le PSG dès le mois de janvier. L'international français était convoqué par son entraîneur Christophe Galtier pour évoquer sa situation actuelle. Son attitude est critiquée par les fans et les cadres de l'équipe.



Kylian Mbappé aurait exprimé son mécontentement lors d'une rencontre avec le coach du PSG. Il serait prêt à quitter le club de la capitale dès cet hiver.

Kylian Mbappé se sent trahi



C'est ce qui a été rapporté par RMC Sport et El Marca, journal sportif espagnol. Le n°7 aurait obtenu des directeurs du PSG de nombreuses promesses lors des discussions pendant le mercato d'été. Mais il se sentirait trahi par les choix récents du coach.



L'équipe était censée être construite autour de lui, mais il est actuellement le seul à ne pas jouer à son poste, rapporte RMC Sport. Les critiques de ses coéquipiers et des cadres aurait aussi contribué au malaise du sportif. Le penaltygate aurait notamment difficilement été digéré.



Kylian Mbappé se dit donc prêt à quitter le PSG pour le Real Madrid dès cet hiver, si l'opportunité se présente. RMC Sport indique que les proches de l'attaquant pourraient aussi l'avoir poussé à exprimer son mécontentement pour faire pression sur les décideurs du club.