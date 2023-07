“Kwé la fé” : le rendez-vous emploi des jeunes s’est déroulé à la Mairie annexe de La Saline-les-Bains

Kwé la fé ? Si vous êtes à la recherche d’un emploi ou avez besoin de plus d’informations sur la création d’entreprise ou les offres de formation à Saint-Paul, vous étiez sûrement présent à cet événement proposé par Pôle Emploi et la Ville de Saint-Paul ce mercredi 26 juillet. Cette rencontre récurrente, visant à démontrer la proximité de Pôle Emploi avec ses usagers et ainsi renouer le lien avec le public, s’est tenue de 08h00 à 11h30 à la mairie annexe de La Saline-les-Bains. Le public, nombreux, a pu découvrir les offres d’emploi et de formations, rencontrer les partenaires de la création d’entreprise ainsi que les agences d’intérim.