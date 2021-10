A la Une . Kris des Nénettes du vin, une femme férue de sommellerie

Suite aux attentats du Bataclan qu’elle a vécus à Paris en 2015, Kris Sousa décide de s'installer à La Réunion. Sommelière de profession, elle s’illustre dans un métier longtemps réservé aux hommes. Une activité qu’elle exerce avec passion autour de son concept “les Nénettes du vin”, créé à Paris et développé sur notre île. Au pays du fromage et du vin, la femme a aussi sa place. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Dimanche 10 Octobre 2021 à 17:33

Parisienne d’origine congolaise, Kris Sousa est sommelière depuis 16 ans. Elle a débuté dans l'hôtellerie et a travaillé dans quelques-uns des plus beaux établissements de Paris : les Caves Legrand filles et fils, Le Meurice , ou encore Le Train Bleu.



“Je n’ai pas eu de culture du vin mais la gastronomie et l’art de la table ont toujours été une passion pour moi, et être dans le milieu du vin me permettait de pousser encore plus ce côté. Je suis devenue une vraie passionnée de vin lors d’une rencontre avec un vigneron dans la Loire à Chavignol et c’est là que j’ai su que j’en ferais mon métier à vie. C'est le plus beau métier du monde”.



En quoi consiste le métier de sommelier ?



“Le métier de sommelier consiste à conseiller au mieux les amateurs de vins -ou pas- en fonction d’un repas, d’un moment, d’une envie, et parfois aussi d'un besoin, et beaucoup de dégustations“, explique Kris.



En tant que femme sommelière, quelles ont été les difficultés rencontrées ?



“La plus grande des difficultés a été le manque de prise au sérieux de la part de mes pairs ou des clients. J’ai commencé jeune,18 ans, donc forcément je n’avais pas toutes les armes. Les autres difficultés sont celles que l’on s’inflige à soi-même : la peur de ne pas mériter sa place, de ne pas être légitime et de dire ce qu’on pense sur un vin de peur d’être hors sujet ou de dire des bêtises”, renchérit-elle.



