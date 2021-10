Kréol Land.

Bien que respectant ce qui se veut être un joli patois ou une langue selon la susceptibilité de chacun, je constate que nos commentateurs éminents linguistes ne s'expriment qu'en créole.



Ces commentaires ont une graphie non fixée, donc non officielle, et hermétique à bon nombre de lecteurs.



Ce qui m'amène à conclure que ZINFOS est devenu un site privé, réservé à quelques dalons.



Ce n'est pas l'objet ni l'éthique de ce site que j'aime bien, et j'invite ZINFOS à prendre les dispositions nécessaires à une meilleure compréhension des commentaires.



Il en va de même pour l'utilisation de la langue allemande.



Bien cordialement à ZINFOS,



Alain NIVET