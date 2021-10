Koz ali ousi

Ce mercredi 27 octobre 2021, grand débat à la pyramide inversée autour du rapport présenté par la majorité régionale à propos de la NRL. L’assemblée plénière spéciale NRL a bénéficié d’une retransmission télévisuelle intégrale sur les principales chaînes locales ; le but affiché était de permettre aux Réunionnais de comprendre tous les enjeux du dossier en toute transparence.



Cet événement, événement parce que télévisé, intervient en pleine sominn kréol, la veille de la zourné intèrnasyonal bann lang kréol, date hautement symbolique sur le plan identitaire. Mais tous les conseillers régionaux, à une exception près (Me Nabénéza), à l’instar de la présidente de l’assemblée, se sont exprimés en bon français.



Il est intéressant de relier cette observation avec les résultats d’une enquête réalisée par Sagis, en collaboration avec Lofis la lang Kréol la Réunyon : 85% des 503 sondés (échantillon suffisant et représentatif ?) estiment que le créole est une langue. Les conseillers régionaux, et autres hommes politiques, feraient-ils partie des 15 % qui pensent le contraire ? Ce n’est pourtant pas ce qu’ils déclarent en public ; tous se disent convaincus de l’importance de la langue – et ils ne dénient pas ce statut au kréol – dans la construction identitaire.



Akoz i koz dési mé i koz pa li ? Il faudrait recourir ici au concept de diglossie, que l’on doit à Ferguson dans un article devenu classique ( « Diglossia », Word, 1959) : ce terme désigne la situation linguistique d’une communauté où sont en usage au moins deux variétés d’une même langue de statut social inégal. Si l’on étend cette définition aux sociétés créoles, il convient de changer « deux variétés d’une même langue » en « deux langues » de statut social inégal, le français et le créole.



Ces deux langues, l’une de statut social supérieur, l’autre inférieur, se caractérisent par leur spécialisation et leur complémentarité fonctionnelle. Ferguson met en évidence les différences entre les deux langues sur différents plans, notamment celui du prestige.



Ainsi, l’une des deux, en l’occurrence le français, est vue comme plus belle, plus rationnelle, plus apte à l’expression des idées tousala tousala, et l’autre, le créole, se voit priver de ces vertus et reléguer dans des usages ludiques et antouléka non prestigieux et peut même se voir contestée dans son existence même (« le kréol n’est pas une langue », « c’est un patois charmant » tousala tousala).



À la Réunion, si l’on en croit le sondage Sagis, la langue créole est de moins en moins niée dans son existence mais elle doit encore gagner en prestige et acquérir un statut qui la mettrait à égalité avec le français, ce qui transformerait enfin la diglossie (ou la « dysglossie », selon le mot de Pierre Cellier) en bilinguisme. Pour cela, il lui faudrait conquérir de nouveaux usages et s’étendre à de nouvelles fonctions, en quittant la kour où certains veulent la reléguer volontiers et en se faisant, par exemple, entendre fièrement dans certain monument pharaonique inversé.



Mais il ne faut pas se leurrer et se contenter de phénomènes de pseudo-promotion du statut linguistique du kréol, qui relèveraient plus de la tactique visant à une diffusion plus efficace du message religieux, publicitaire (il suffit de constater le peu de soin apporté à la graphie des slogans) ou politique ( cf tel homme politique s’exprimant en français dans un style ampoulé et parsemant ses tirades d’énoncés kas lé kui comme : « koman i sar ral sa ? » - « sa » désignant la NRL)



Mais de vraies actions de promotion du créole réunionnais existent qui méritent d’être soulignées : le concours d’écriture « prix Honoré » par exemple, ou encore les de Réunion la 1ère , sous la direction de Gora Patel, pou anlériz la lang èk la kiltir isi.



Pou fini, ma di bann politisyin isi zot i pouré done in bon kou-d-min pou mèt anlèr la lang kréol réyoné, dsi zot té koz in pé pli souvan dann lang la, sirtou dann in moman prinsipal konm la sominn kréol.