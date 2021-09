A la Une .. Kour cirkui : un documentaire sur les initiatives locales pour parvenir à l'autonomie alimentaire

Tourné sur notre île, le documentaire Kour cirkui vise à montrer une autre manière de consommer, plus responsable. Le secret : les circuits-courts. Par N.P - Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 à 18:00





Comme fil conducteur du documentaire, Carole (alias



"Bienveillance, positivisme et espoir "



"J’ai été conquis par Carole. Elle incarne son attachement au terroir de son île. Son rayonnement de bienveillance permet aux autres protagonistes de se livrer de manière authentique et naturelle, de manière que chaque protagoniste apporte sa pierre à l’édifice", explique le réalisateur.



Arrivé sur l'île en 2014, Guillaume Fournat s'était rapidement étonné : "Notre capacité de production alimentaire locale n’est que de 42 %. Ce qui veut dire qu’en cas de blocage du Port, un habitant sur deux mourra de faim. Face à ce constat, la situation reste inchangée. En principale cause, 56% de la part des aides publiques agricoles, qui sont toujours dédiées à l’industrie de la canne".



À travers ce documentaire engagé, le réalisateur a ainsi souhaité valoriser la multitude de talents 'Lakour' qui tentent de se développer sans attendre de décisions ou de financement public. "L’émotion que je cherche à transmettre à travers ce film n’est pas celle de la culpabilité. Seuls la bienveillance, le positivisme et l’espoir permettent de réaliser les enjeux de notre transition collective. L’envie de réaliser ce film a été catalysée par des personnes inspirantes", résume-t-il.



Kour cirkui sera diffusé ce jeudi soir à 20h sur Antenne Réunion.



Cité des Métiers Saint-Pierre

30 septembre 2021 projection débat de 09h00 à 11h00 / COMPLET

28 octobre 2021 projection débat de 10h00 à 12h00



Pôle culturel et sportif l’Alambic - Trois bassins

03 novembre



DIFFUSION TV

