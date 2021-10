A la Une .. Kouler lo Ker, des âmes charitables au service des plus fragiles

Kouler lo ker, zot i coné cette association ? Créée par Stéphane, la structure est l’initiative d’un groupe de fonnker réunionnais proposant des prestations de bien-être aux personnes en situation de fragilité. Un bel élan de solidarité qui nous laisse espérer un monde meilleur. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mercredi 20 Octobre 2021 à 17:50

Logisticien chez Air Ausral de métier, Stéphane est comme dirait kréol, un coiffeur la kour qui officie depuis plusieurs années. Son chemin prend une autre tournure lorsqu'il est confronté au désarroi d’un proche à l’hôpital. Il propose alors ses services aux hôpitaux et cliniques de l’île. Tout commence bien mais il est freiné dans les démarches administratives qu’impose le personnel soignant. Alors avec son matériel, il arpente les rues de l’île et met gratuitement ses ciseaux au service des sans-abris.



“Lors de ces maraudes, je rafraîchissais la coiffure et taillais la barbe des sans domicile fixe. Je donnais de mon temps et un peu de mon cœur aux laissés pour compte. Pour pouvoir continuer à offrir du bien-être à ces personnes fragilisées, j’ai décidé donc de créer l’association Kouler lo ker . Je m’intéresse davantage 'aux oubliés' de la rue qui sont dans une situation de grande précarité afin de leur redonner de l’espoir”.



Mais c’est quoi Kouler Lo Ker ?



Kouler Lo Ker, créée en 2019, est une belle équipe de jeunes solidaires aux âmes charitables qui soulagent les souffrances des personnes dans le besoin. Le but exclusif étant d’apporter du bien-être en valorisant leur image, que ce soit une coiffure, une barbe, une onglerie ou encore tout simplement un maquillage. Ils fournissent également des kits d'hygiène, des vêtements et proposent des repas et collations aux personnes en situation de grande précarité.



“Avec cette association, nous agissons également dans les foyers, dans les rues des communes, lors des manifestations avec accord préalable des responsables des sites. Notre équipe est composée de jeunes qui aiment faire le bien et faire du bien. Nous apportons des petits moments de bonheur et d’humanité aux personnes de la rue“, ajoute Stéphane.



Lire la suite ici et visitez notre page Facebook.