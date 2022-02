Kosa néna dan zot kit cyclone ?

Le cyclone Batsirai se trouve désormais à moins de 600 km des côtes réunionnaises.Pour préparer son passage au plus près de l’île, les Réunionnais ont été appelés à préparer un kit contenant les articles de première nécessité pour parer aux situations d’urgence. Comment l’avez-vous personnalisé ?Face à la dégradation de la qualité de l’eau ou des possibles coupures du réseau, il est recommandé de prévoir une réserve d’eau. Un conseil bien suivi par les Réunionnais, qui ont pris d'assaut les rayons d’eau des magasins hier et aujourd’hui.Pour parer à des coupures d’électricité, les incontournables bougies longues et lampe torche sont de sortie, tandis que côté nourriture de secours, le riz, les biscuits et autres boîtes de conserves sont stockés. Là aussi, l'indétrônable boîte de sardines compte de nombreux adeptes.Plutôt jeux de société ou réseaux sociaux, à chacun sa façon de s’occuper durant un cyclone. Il est important de se tenir régulièrement informé sur l’évolution du phénomène.Et vous, qu'avez-vous prévu pour passer les heures durant le cyclone ?Donnez votre avis en commentaire !