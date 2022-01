La grande Une Kosa lo vré resèt rougay sosis ?

Le rougail saucisses, fierté culinaire péi, ne cesse d'être revisité, défiguré, et les polémiques fusent. Pourquoi diable ces saucisses suscitent-elles autant d'intérêt ?









Un amour de rougail saucisses !



Telle la devise de La Réunion “Florebo quocumque ferar”, à savoir, “Je fleurirai partout où je serai planté”, le rougail saucisses fleurit dans le cœur des Réunionnais et de ceux qui y ont goûté.



“Malgré lui, le rougail saucisses a intégré cette devise de La Réunion et il est transporté partout où il est planté. Dès qu’il y a un Réunionnais, dès qu’il y a quelqu’un qui est passé à La Réunion et qui veut revenir à un goût réunionnais, il fait un rougail saucisses !", constate t-il.



Souvent copié, jamais égalé



Le rougail saucisses de La Réunion est un indémodable, “un voyage à travers le temps”, pour André Béton. "Un voyage à travers l’amour du pays, les racines. Les racines permettent de voler vers les autres".



Rajouter son grain de sel dans une recette qui fait la fierté de l’île peut donc attirer les foudres, mais là encore, son succès n’est que plus grand : "Ça prouve la réussite du pari réunionnais dans le monde”, assure M. Beton.



Peut-on y déverser sa créativité ? Y verser de la crème, le mélanger à des grains ou en faire une version à la crevette ? Oui et non... Si on modifie la recette, le caritologue conseille tout simplement “de ne pas appeler ça rougail saucisses”, parce que ça n’en sera pas un !



Votre recette du rougail saucisses



Aux poivrons, en quiche ou pourquoi pas à la pomme, en attendant la prochaine pâle copie du véritable rougail saucisses, souvent copié, jamais égalé, envoyez-nous vos plus beaux plats !



Et pou zot, #SaMemKreol ?