Kosa la Région la fé en 2019 ?

Les Jeunes / Étudiants

« L'action est le moteur de notre équipe régionale. Notre mission est de participer à améliorer le quotidien des Réunionnais, leur pouvoir d'achat, l'activité et l'emploi dans le plus grand respect de notre environnement et de nos richesses naturelles.En 2019 plus d'un milliard d'euros ont été votés en faveur des Réunionnais. »Didier ROBERT, Président de la Région Réunion