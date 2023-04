Communiqué Korbey d’Or by Alefpa : la reprise est là

Depuis le 1er avril, l’activité de la structure de services et d’aide à domicile Korbey d’or est reprise par l’Alefpa pour devenir Korbey d’or by Alefpa. Par N.P - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 09:28

Le communiqué :



Depuis le 1er avril, l’activité de la structure de services et d’aide à domicile Korbey d’or est reprise par l’Alefpa pour devenir Korbey d’or by Alefpa. Déjà à pied d’œuvre, cette reprise menée par Michel Caron président de l’Alefpa, est en pleine mise en place. Le président entouré de ses administrateurs réunionnais a tenu à féliciter l’ensemble des salariés pour le travail fourni et à rencontrer les institutions locales.



En ce mardi 11 avril, on peut dire aisément que l’Alefpa « léla », ironise le Président Michel Caron en introduction à la présentation de la reprise d’activité de Korbey d’Or par l’Alefpa. Entouré de deux administrateurs réunionnais François Cuvelier et Gilbert Hoarau, du directeur territorial, Moïse Fontaine et du directeur de transition, Patrice Chaillet, le président de l’association nationale, Michel Caron, est venu en personne saluer les salariés de Korbey d’Or by l’Alefpa. « Nous devons les féliciter. Ils ont tenu bon dans l’adversité et c’est grâce à eux qu’il y a une activité à reprendre. Ils doivent être fiers de leur métier et de leurs missions quotidiennes. Tout comme, je l’espère ils seront fiers d’être devenus des salariés de notre association », raconte le Président avant d’aborder les aspects concrets de cette reprise d’activité »



Les salariés viennent de recevoir leur dernier salaire versé avant la reprise et leur fiche de salaire était accompagnée d’une lettre claire de reprise illustrant la vision stratégique pour les mois à venir. « Nous sommes vraiment soulagés, nous attendions un repreneur bienveillant qui puisse nous tranquilliser », explique Lynda M’Baraka, manager de l’antenne Ouest. Aujourd’hui, l’Alefpa emploie plus de 1400 salariés sur tout le territoire local. « On sent bien que la reprise est efficace et effective immédiatement. On se sent bien », continue la coordonnatrice du pôle handicap.



Dès le prochain salaire, tout sera mis en place progressivement pour le changement de convention collective puisque le choix avait été annoncé dans l’offre de reprise. Tous les salariés de Korbey d’Or by Alefpa vont passer ce mois-ci à la convention collective de la Branche de l’aide à domicile et tous les salaires vont donc être revalorisés ce qui représente une augmentation de la masse salariale annuelle d’environ à 1 million d’euros. « Notre volonté est de donner satisfaction aux 2500 bénéficiaires des services et de l’aide à domicile par nos professionnels. Nous allons améliorer les conditions de travail de notre équipe grâce à un plan de formation pour monter aussi en compétences. L’amélioration de la qualité des services est aussi une de nos ambitions », continue Patrice Chaillet, directeur de la transition.



Le statut associatif, privé non lucratif, va permettre une gestion et une intégration locale de cette nouvelle activité pour l’Alefpa. « Désormais, la direction territoriale représente 47 établissements services et dispositifs d’accompagnement social médico-social et d’aide à domicile. Cela va permettre de travailler dans la préfiguration d‘une synergie propice à la continuité de la prise en charge des bénéficiaires. Nous allons pouvoir inscrire pleinement notre offre dans ce qui s’appelle aujourd’hui le virage domiciliaire », continue Moïse Fontaine, Directeur territorial.