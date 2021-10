A la Une . Konix Shiwa : le graffeur fidèle à lui-même !

Avec sa bombe comme instrument de peinture, Konix Shiwa est le “Tonton” du graffiti 974. Son blaze est le résultat d’un sentiment de liberté et d’une recherche esthétique qui lui est propre. Geek avant l’heure, son identité n’est pas le fruit d’un hasard.

Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 à 12:42

Konix est un enfant du quartier de Camélias 1 (il tient à le préciser) et a commencé le graffiti au lycée. Son entrée dans le graff a été comme exutoire, l'ouverture d’une porte sur la liberté d’expression, de revendications, de libérations en tous genres.



Il est à l'image de son art : méticuleux, passionné, fidèle et curieux, un travail multicolore aux bonnes énergies.



A l’image de la fresque réalisée à Château Morange, Konix prône la connaissance et l’émancipation. Il est ce personnage qui traverse les époques sans qu’elles n'aient de prise sur lui, aussi bien dans le street art que dans la musique avec son groupe Futurcrew. Il est également, dans son art comme dans sa vie, très attaché à sa famille et à son crew LSA.



Cette année, sa participation à Réunion Graffiti 2021 a été très remarquée et toutes ses couleurs se sont propagées dans plusieurs quartiers de la ville de Saint-Denis.



La parole au graffeur avec les couleurs dans les rimes...