Komidi 2021 : Roland Garros et les pépites péi à découvrir

Le festival Komidi a repris ses quartiers à Saint-Joseph. Du 24 novembre au 4 décembre, l’évènement présente près d’une quarantaine de pièces de théâtre dans diverses salles du sud. C’est la pièce Danlor, basée sur la vie de Roland Garros, qui a eu l’honneur d’ouvrir les festivités. Ce festival veut aller à la rencontre des jeunes, peu habitués à côtoyer cet art, pour peut-être susciter des vocations. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 à 10:08

"Chaque année, c’est une très grande chance d’avoir un petit bout du festival d’Avignon", s’enthousiasme Patrick Lebreton avant le démarrage de l’édition 2021 du festival Komidi. Et pour cause, 19 pièces nationales et internationales vont se donner en représentation sur les planches du sud. La création locale n’est pas en reste avec 20 spectacles présentés.



13 ans d’histoire



Depuis 13 ans, la commune du sud a décidé de se doter d’un évènement culturel majeur. C’est finalement l’association Komidi qui a réussi à convaincre la municipalité de se lancer dans l’aventure. Un rôle de soutien que la ville n’assure pas seule, puisque la Région, ZEOP, le Club des mécènes Fondateurs et le Fonds Réunion des talents se joignent à la fête.



Pour Nathalie Thiaw-Kine, la présidente du Fonds Réunion des Talents, soutenir ce festival était une évidence. "Le théâtre est un facteur d’épanouissement personnel. Notre valeur commune avec Komidi est de le rendre accessible, notamment aux publics les plus éloignés", souligne-t-elle. Pour cette raison, de nombreux spectacles seront joués en scolaire dans les établissements de la ville.



Philippe Guirado, le président de l’association Komidi, confirme que la pédagogie est l’un des trois axes majeurs du festival. Une volonté proche de celle de donner la possibilité aux différents publics d’aller au théâtre. Enfin, le dernier point important de l’organisation est de permettre aux artistes réunionnais de rencontrer leurs homologues internationaux.



Faire naître des vocations



Pour symboliser l’impact que Komidi peut avoir sur la jeunesse saint-joséphoise, la comédienne Mathilde Hasemann était présente pour le lancement du festival. Lors des premières éditions, alors âgée de 8 ans, elle avait assisté à des représentations scolaires. Cette découverte du théâtre allait bouleverser sa vie puisque, cette année, c’est en tant que comédienne qu’elle revient sur la pièce "Mais cette nuit, vivre !"



Une volonté de promouvoir les talents péi confirmée par Frédéric Maillot, vice-président régional. Lui qui, lors de sa nomination à la commission culture, avait affirmé vouloir "mettre en l’air tous les petits Soan de l’île". C’est donc la partie comédien du "Petit Piaf" que l'élu met cette fois à l'honneur.



"Nous soutenons le théâtre. Il y a de la culture dans tous les quartiers de l’île. La culture, c’est comment on interagit avec un territoire. Le théâtre aide les jeunes de quartier à s’épanouir", précise Frédéric Maillot.



Hommage à Roland Garros



Pour lancer l’édition 2021, c’est la pièce "Danlor, l'insolent Roland Garros" qui a le privilège de monter sur les planches en premier. Danlor, anagramme de Roland, était le surnom que l’aviateur s’était donné pour cacher ses exploits sportifs à son père. Pour écrire et interpréter la pièce, comédiens et metteur en scène se sont appuyés sur les correspondances de l’illustre personnage.



"En 30 ans, il a eu une vie plus riche que quelqu’un de 70 ans", explique le comédien Florient Jousse qui lui prête ses traits. Ce dernier explique que l’aventure de Danlor a débuté en février 2020 pour être présentée dans l’île. L’épisode Covid ayant perturbé ce projet, c’est finalement en métropole qu’a eu lieu la première représentation du spectacle. Le spectacle d’hier soir est donc considéré comme "la première du cœur" par l’équipe.



Saint-Joseph dorénavant lié au théâtre



Patrick Lebreton réaffirme l’attachement qu’il a pour ce festival et son souhait de le voir s’ancrer dans sa commune. L’édile, en prenant l’exemple de Mathilde Hasemann, rappelle le rôle que l’évènement joue pour la jeunesse de la ville.



"On veut aller plus loin dans la découverte des pépites. Danlor est un concentré de talents dans un spectacle. Tout ceci est possible grâce aux mécènes qui veulent faire grandir les talents péi", assure-t-il.



Le talent, Saint-Joseph va l'héberger jusqu'au 4 décembre. Alors à 4€ la place, pourquoi s’en priver ?





