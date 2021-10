La grande Une Koman zot i écrit le kréol ?

Le créole réunionnais est avant tout une langue parlée, imaginée, utilisée à l'origine par les esclaves pour se comprendre. La langue créole reste aujourd’hui plus parlée qu’écrite. Cela ne l’empêche pas non plus d’être une langue écrite, mais en la matière, aucune méthode ne fait l’unanimité. Par Sophie Fontaine - Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 à 09:49

Le kréol dans les pubs, sujet de discorde



S’il y a bien un endroit où la façon d’écrire le créole fait débat, c’est dans les publicités.



Sur les panneaux publicitaires, l’écriture varie d’une campagne à l’autre, d’un annonceur à l’autre. Pour une célèbre bière locale on peut lire “La Réunion lé doss”. Un concessionnaire automobile s’autorise un jeu de mots avec "Si ou condui, lo rhom lé à ranzé”. Pour un industriel spécialiste de la cuisine réunionnaise : “Ou fé pas le poids”, face à “des grains gadyamb, en 5 minutes, évidemment” ; une assurance propose une “couverture péi”, et la ville de Saint-Denis assure que "Camélias, sa lé gayar”.



Les annonceurs ne semblent pas parvenir à s'accorder sur une seule et même façon d'écrire.



Pour Mall Zakaria, directeur de l'agence Komkifo, "il y a souvent un manque de recherche sur la graphie, pourtant il en existe quatre."



Une langue, 4 écritures



L'association, qui a pour but de valoriser le créole réunionnais dans le cadre du bilinguisme français/créole, reconnaît aujourd’hui quatre graphies du kréol réunionnais. Il existe une écriture étymologique, francisée.



En 1977, “Lékritir 77” fait son apparition, ici, “I ékrir konm i pronons”. Puis, l’ékritir KWZ qui arrive en 1983, et se distingue de Lékritir 77 avec l’introduction des “w” et “y” en semi-voyelle. 2001 voit apparaitre l’ékritir Tangol, qui ne fait pas non plus l'unanimité.



C’est une graphie phonétique qui revient à toutes les propositions de 77 que KWZ avait remis en cause, proposant une série de tolérances et se veut au-dessus des variétés de créole.



Toutes ces façons d'écrire le Kréol de La Réunion sont enseignées à l'Université de La Réunion.



Et pou zot, koman i écrit kréol ? #SaMemKreol