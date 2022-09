Courrier des lecteurs Koi de 9? La France maraboutée...pas que! Les grands sorciers du monde sont à l'œuvre

Par Carl Joseph - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 08:40

Pas terrible!

La réduction de la production de pétrole et de ses produits dérivés, par les pays fournisseurs , n'a pas fait évoluer les prix à la hausse comme attendu. C'est plutôt cahotique!

Les indices boursiers et de trading prennent le choc et traduisent la situation. Because que la demande reste faible alors que l'hiver approche à grands pas, dans l'hémisphère nord. Soit les stocks ont été constitués soit la demande est faible par suite d'une baisse de l'activité économique et donc de la demande . Ce qui signifierait selon certains que la récession s'annonce . Récession économique d'abord suivie de la récession pour les consommateurs. Le cercle infernal. Même l'or, valeur refuge stagne! Inédit.

N.B. l'économie fonctionne en circuit fermé...les conséquences sont pour chacun d'entre nous.. Est-ce la fin de l'opulence comme l'annonce notre marabout national?