"Kohlantess" à la prison de Fresnes : "Il y avait mieux à faire"

La polémique ne cesse d’enfler sur le passage de l’émission parodique Kohlantess à la prison de Fresnes. Pour le secrétaire régional FO pénitentiaire Vincent Pardoux, "l’image de l’administration pénitentiaire a été écornée". Par NP - Publié le Dimanche 21 Août 2022 à 17:30





Un emballement médiatique que déplore le syndicat FO Justice qui depuis trois semaines a alerté l’ensemble des autorités concernées via un communiqué. "Le centre pénitentiaire de Fresnes est devenu un véritable centre aéré" fustige le syndicat depuis l’arrivée du nouveau directeur en 2019.



"Au nom de la réinsertion tout n’est pas permis", déplore également Vincent Pardoux secrétaire régional FO pénitentiaire. "Ce type d’événement écorne notre administration pénitentiaire et choque les citoyens mais surtout les victimes".



Au delà du jeu, Vincent Pardoux pointe "une prison vétuste et des personnels qui sont fatigués. Il y avait mieux à faire sur le métier d’agent pénitentiaire" et sur l’avenir d’une profession qui n’attire plus lance-t-il. Au dernier concours, moins de 18 % des candidats se sont présentés, précise le secrétaire régional FO pénitentiaire.



