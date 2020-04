Kits de confinement gratuits: Attention, arnaque

"Non ! Santé publique France n'offre pas des kits "gratuits" de confinement pour la crise du Coronavirus [...]. C'est une arnaque visant à vous voler vos informations personnelles et bancaires", résume le gouvernement dans la mise en garde publiée sur le compte Twitter dédié à la lutte contre la cybercriminalité. Face à ce genre de mail, "ne répondez pas et signalez".

— Cybermalveillance.gouv.fr (@cybervictimes) April 25, 2020



Profitant de l'inquiétude suscitée par le coronavirus, certains individus n'hésitent pas à profiter de l'occasion pour tenter d'extirper de l'argent aux internautes. C'est le cas avec un mail qui circule en ce moment sur la toile, provenant d'un certain "Ministére de la Santé"."Santé publique France souhaite équiper gratuitement ses citoyens d'un kit de confinement. Ce kit contient des masques médicaux FFP2, des solutions hydroalcooliques, des gants médicaux…", peut-on lire dans le courriel. Mais pour recevoir ce kit gratuit, l'utilisateur doit fournir des données personnelles ainsi que... ses coordonnées bancaires. Autre indice de l'arnaque : l'adresse mail et le nom de l’expéditeur, qui n'ont rien d'officiel.