Communiqué "Kit' la galèr" avec le RSMA : 1.400 places en formation en 2022

Ce mardi 5 avril 2022, le colonel Laurent de Saint Blanquat, commandant le régiment du Service militaire adapté de La Réunion, a présenté la nouvelle campagne de recrutement du RSMA et annoncé une tournée sur tout le territoire pour aller à la rencontre des jeunes Réunionnais et Réunionnaises en recherche d’emploi ou de formation. Par N.P - Publié le Mardi 5 Avril 2022 à 14:46

1 400 places à pourvoir en 2022, plus de 100 places par mois



Avec 38 formations disponibles, le RSMA est l’un des grands acteurs de l’insertion des jeunes Réunionnais et Réunionnaises. D’une durée de 6 à 12 mois, les formations dispensées au sein du régiment permettent aux volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à leur entrée dans la vie active mais aussi des savoir-être et des valeurs qui les arment pour la vie. 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue de leur passage au RSMA.



Aujourd’hui, plus que jamais, la formation et l’insertion des jeunes sont capitales pour contribuer à la relance durable et solidaire du territoire. Des compétences sont ainsi particulièrement recherchées à La Réunion dans le BTP, le transport et la logistique ou encore l’agro-alimentaire.



En 2022, 1 400 places sont ouvertes au RSMA soit environ 100 places chaque mois dans 5 à 6 filières.



« Kit’la galèr » : Mafa Endémik et C’est Moi Benji s’invitent au RSMA



C’est dans ce contexte que le RSMA lance une grande campagne de recrutement sur tout le territoire, avec un message clair et direct « Kit’la galèr ». Pour cette nouvelle campagne, le RSMA innove avec la création d’une musique et d’un clip, en collaboration avec MAFIA ENDÉMIK et le jeune artiste C’EST MOI BENJI. Tourné au régiment de Saint-Pierre et avec des volontaires, le clip porte un message positif et mobilisateur à destination des jeunes Réunionnais, appelés à quitter leur galère et à prendre leur vie en main avec le RSMA.



La campagne s’appuie sur : Un clip visible sur You Tube : https://youtu.be/5xKDaxUHkNA Un site kitlagaler.re où s’informer et renseigner ses coordonnées pour être contacté par le RSMA

De l’affichage et des spots radio

Un #kitlagaler pour relayer la campagne sur les réseaux sociaux et participer au Tik Tok Challenge en reprenant la chorégraphie du clip

Une tournée de recrutement dans l’île



Tout au long du mois d’avril et en partenariat avec la SEMADER, le RSMA vient à la rencontre des habitants grâce à une tournée de recrutement. Sur place, les jeunes pourront se renseigner, tester leurs affinités avec les différentes formations, s’inscrire,… mais aussi se mettre dans l’ambiance avec un « RSMA Fit challenge » !



Le camion podium sera présent de 9h à 12h dans les quartiers suivants 12/04 LE PORT (quartier TITAN)

13/04 STE MARIE (quartier GASPARD)

14/04 ST DENIS (quartier la Bretagne)

15/04 ST PIERRE (quartier gare routière)

19/04 ST LOUIS (Kayamb au Gol)

20/04 ST PIERRE (Bois d’olive)

21/04 ST PIERRE (ravine des cabris)

22/04 ST PIERRE (joli fond)

Les volontaires du RSMA éligibles aux emplois francs : un levier pour faciliter les recrutements



Cette campagne est aussi l’opportunité de rappeler aux entreprises locales la poursuite du dispositif des emplois francs en 2022. À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, les volontaires issus du RSMA Réunion sont éligibles au dispositif des emplois francs. Jusqu’à 15 000 euros d’aides sont possibles. De quoi faciliter l’insertion des jeunes volontaires et apporter les compétences utiles au développement des entreprises Avec 38 formations disponibles, le RSMA est l’un des grands acteurs de l’insertion des jeunes Réunionnais et Réunionnaises. D’une durée de 6 à 12 mois, les formations dispensées au sein du régiment permettent aux volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à leur entrée dans la vie active mais aussi des savoir-être et des valeurs qui les arment pour la vie. 8 jeunes sur 10 trouvent un emploi à l’issue de leur passage au RSMA.Aujourd’hui, plus que jamais, la formation et l’insertion des jeunes sont capitales pour contribuer à la relance durable et solidaire du territoire. Des compétences sont ainsi particulièrement recherchées à La Réunion dans le BTP, le transport et la logistique ou encore l’agro-alimentaire.En 2022, 1 400 places sont ouvertes au RSMA soit environ 100 places chaque mois dans 5 à 6 filières.C’est dans ce contexte que le RSMA lance une grande campagne de recrutement sur tout le territoire, avec un message clair et direct « Kit’la galèr ». Pour cette nouvelle campagne, le RSMA innove avec la création d’une musique et d’un clip, en collaboration avec MAFIA ENDÉMIK et le jeune artiste C’EST MOI BENJI. Tourné au régiment de Saint-Pierre et avec des volontaires, le clip porte un message positif et mobilisateur à destination des jeunes Réunionnais, appelés à quitter leur galère et à prendre leur vie en main avec le RSMA.La campagne s’appuie sur :Tout au long du mois d’avril et en partenariat avec la SEMADER, le RSMA vient à la rencontre des habitants grâce à une tournée de recrutement. Sur place, les jeunes pourront se renseigner, tester leurs affinités avec les différentes formations, s’inscrire,… mais aussi se mettre dans l’ambiance avec un « RSMA Fit challenge » !Le camion podium sera présent de 9h à 12h dans les quartiers suivantsCette campagne est aussi l’opportunité de rappeler aux entreprises locales la poursuite du dispositif des emplois francs en 2022. À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, les volontaires issus du RSMA Réunion sont éligibles au dispositif des emplois francs. Jusqu’à 15 000 euros d’aides sont possibles. De quoi faciliter l’insertion des jeunes volontaires et apporter les compétences utiles au développement des entreprises