Société "Kit la fré" : Distribution de bonnets et de couvertures aux plus nécessiteux

Apporter un peu de réconfort aux personnes vulnérables en cette période hivernale ! Cette année encore, Solidarité Insaniyat revient avec l'opération "Kits la fré" visant à offrir un bonnet et une couverture à ceux dans le besoin par le biais d'associations locales. Pour cette nouvelle action, le fonds de dotation s'est associé à la Croix-Rouge française de La Réunion (CRF) et distribuera quelque 400 kits, à travers l'île. Le lancement de l'opération s'est déroulé le mercredi 22 juillet, lors de la maraude des équipes de la CRF de Saint-Paul en compagnie des membres du fonds de dotation Insaniyat qui ont participé à la distribution de 40 "kits la fré" aux sans-abri de la ville. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 23 Juillet 2020 à 16:33 | Lu 142 fois

Un front froid touche La Réunion depuis quelques semaines, entraînant des pluies et des vents très forts. Bien que cette situation touche l’ensemble de la population, les personnes qui la subissent davantage sont les sans domicile fixe et celles qui vivent dans des zones hautes de l’île sans disposer d’éléments adéquats pour se préserver. L’action de solidarité d’Insaniyat ne pouvait donc pas mieux tomber. Ainsi, après avoir échangé à la mi-juillet, le directeur territorial de la Croix-Rouge française de La Réunion et le président du Fonds de dotation n’ont pas attendu longtemps pour commencer à œuvrer ensemble en vue d’offrir du réconfort aux personnes dans le besoin.



"La Croix-Rouge française à La Réunion soutient quotidiennement les personnes les plus fragiles. Nous sommes ravis que le fonds de dotation Insaniyat, sensible à l’aide des plus démunis, nous ait contacté pour réaliser une action directement dans la rue auprès des personnes sans domicile fixe. Le « Kit la fré » remis permettra, par ces temps froids, d’apporter un peu de réconfort. Au-delà de cette distribution, c’est également l’occasion de réchauffer les cœurs en prenant le temps d’échanger avec eux et d’être à leur écoute", soutient Laurent Morin, le responsable de la Croix-Rouge.



La mission d’Insaniyat est d’apporter un peu de soutien aux personnes dans le besoin. Le Fonds de dotation multiplie donc ses efforts et actions dans ce sens toute l’année. "Aider autant que possible les plus vulnérables de notre île nous tient à cœur. C’est pourquoi, à travers notre fonds de dotation Solidarité Insaniyat, nous continuons et sans relâche, de dégager tous les moyens humains et matériels nécessaires pour soutenir les Réunionnaises et Réunionnais en situation de précarité. A travers ce partenariat avec la Croix-Rouge de La Réunion et par l’action que nous menons aujourd’hui, nous désirons manifester toute notre solidarité aux personnes sans domicile fixe et nécessiteuses. Nous voulons leur dire que nous sommes là avec eux dans ces moments difficiles", indique Abdoullah Ravate, président du Fonds de dotation solidarité Insaniyat.





Publicité Publicité