Kim, la passion et la raison !

Jeudi, nous avons encore une fois vécu un drame de la mer. Kim est parti sur sa dernière vague, victime de sa passion. Pour rappel, Kim, passionné de surf et expérimenté, a perdu la vie, victime de sa passion sur le spot de St Leu, Spot bien connu des amateurs de la discipline. Si mes premiers mots de condoléances vont à la famille pour la perte immense de leur fils, ou compagnon, il n’en reste pas moins que des interrogations se posent.



Kim s’en est allé surfer en fin d’après-midi, sur le spot malmené par la forte houle , dans une eau dont la turbidité aurait dû l’inciter à la plus grande prudence. Sa passion a prévalu sur la raison : les conditions de la pratique du surf n’étaient pas réunies pour assurer sa sécurité. Pour rappel, bon nombre d’attaques de requins se sont produites à la tombée de la nuit, dans des zones aux eaux troubles. Kim est passé outre, et hélas, il en a payé de sa vie.



Jean François Nativel, de l’Association « Océan Prévention Réunion » a beau vociférer contre la municipalité de St Leu et les dispositifs en expérimentation, il n’en reste pas moins que Kim a bravé les consignes de sécurité, hélas.



Paix à son âme.