A la Une . Kidnapping à Ste-Anne : Procès renvoyé, seul l'oncle reste en détention

Les quatre personnes suspectées d’un kidnapping à Saint-Benoît ont été présentées ce lundi après-midi devant le tribunal de Saint-Denis. Suite à cette présentation, le parquet a voulu les juger ce mercredi dans le cadre de la comparution immédiate. Le juge des libertés et de la détention a, de son coté, placé 3 des 4 prévenus en détention. Le procès a été renvoyé au 6 novembre car les accusés ont souhaité avoir le temps de préparer leur défense. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 14 Octobre 2020 à 17:07 | Lu 239 fois





Il s'agit de quatre membres d'une même famille. L'oncle et ses trois neveux. Le tonton, est propriétaire du barber shop.



Ils sont interpellés dans la demi-heure qui suit par les gendarmes et tous placés en garde à vue. Après 48 heures de garde à vue, le parquet décide de les mettre examen pour Kidnapping et séquestration. Il s'en est fallu de peu pour que la prévention ne retienne le caractère criminelle qui aurait pu les envoyer devant une cour d'assises avec à la clé une peine maximum de 30 ans.



L'affaire a été finalement correctionnalisée et devait être présentée ce mercredi en comparution immédiate. Mais compte tenu de la lourde peine qu'ils risquent, les quatre prévenus assistés de leurs conseils ont décidé dès le début de l'audience, de demander un délai pour préparer leur défense.



Le tribunal leur a accordé du temps et ils seront tous présentés pour être jugés le 6 novembre prochain. 3 des 4 prévenus ressortent libres mais sous contrôle judiciaire. Seul l'oncle, le "commanditaire" présumé, est maintenu en détention. Samedi 10 octobre, il est 17 heures quand le voisinage d’un barber shop assiste à une scène digne d'un film de gangsters. Les habitants de l'immeuble au bas duquel se trouve le salon de coiffure sont interpellés par de l'agitation. Médusés, ils voient alors quatre individus embarquer un jeune homme dans un SUV, sous la menace d’une arme. Les gendarmes sont alertés et retrouvent très rapidement la trace du véhicule, puis interpellent les suspects.Il s'agit de quatre membres d'une même famille. L'oncle et ses trois neveux. Le tonton, est propriétaire du barber shop. Il est venu, accompagné des trois autres pour récupérer de l'argent que son employé lui a subtilisé. Il apparait que l'employé, qui avait la confiance de son patron, aurait tapé dans la caisse. Excédé par cette situation, le chef d'entreprise décide alors d'utiliser les grands moyens. Ce choix s'avère ne pas être le plus judicieux.Ils sont interpellés dans la demi-heure qui suit par les gendarmes et tous placés en garde à vue. Après 48 heures de garde à vue, le parquet décide de les mettre examen pour Kidnapping et séquestration. Il s'en est fallu de peu pour que la prévention ne retienne le caractère criminelle qui aurait pu les envoyer devant une cour d'assises avec à la clé une peine maximum de 30 ans.L'affaire a été finalement correctionnalisée et devait être présentée ce mercredi en comparution immédiate. Mais compte tenu de la lourde peine qu'ils risquent, les quatre prévenus assistés de leurs conseils ont décidé dès le début de l'audience, de demander un délai pour préparer leur défense.Le tribunal leur a accordé du temps et ils seront tous présentés pour être jugés le 6 novembre prochain. 3 des 4 prévenus ressortent libres mais sous contrôle judiciaire. Seul l'oncle, le "commanditaire" présumé, est maintenu en détention.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur