Kidnapping à Ste-Anne : Garde à vue prolongée pour les suspects

Après la tentative de kidnapping rocambolesque à Ste-Anne, les enquêteurs ont décidé de prolonger la garde à vue des 4 suspects. De nombreuses zones d’ombres sont encore à éclaircir. Ils pourraient être déférés au tribunal ce lundi en fin de journée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 12 Octobre 2020 à 10:11 | Lu 553 fois

Samedi aux alentours de 17h, les quatre hommes sont arrivés en trombe à bord d’un SUV devant un salon de coiffure de Ste-Anne. Ils sont entrés dans le commerce avant de ressortir avec un "otage", le tout sous les yeux médusés de plusieurs témoins. Avertis rapidement, une trentaine de gendarmes et des militaires du peloton de surveillance et d’intervention( Psig) ont été mobilisés. L’hélicoptère de la gendarmerie se tenait également prêt à décoller. Finalement, il faudra 30 minutes aux militaires pour localiser le véhicule dans le quartier de Beaufond à St-Benoît.



Si les motifs de ce rapt n’ont pas encore filtré. Une quarantaine de gendarmes ont participé à l’enquête depuis l’arrestation et de nombreuses perquisitions ont été effectuées. La garde à vue a été prolongée et les suspects seront possiblement déférés ce lundi en fin de journée.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur