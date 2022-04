Kick-Boxing : Mathias Clain décroche la 3ème place au championnat de France !

Âgé seulement de 14 ans, Mathias CLAIN a décroché la troisième place au championnat de France de kick-Boxing qui a eu lieu à Paris ce week-end de Pâques. Licencié au club ACSF (Association Culturelle et sportive de Fleurimont), le jeune champion s’est illustré dans la catégorie cadet en première année des -47 kilos. Futur espoir? Sans nul doute puisque ce sportif de haut niveau pratique le kick-boxing depuis sa tendre enfance. Cette médaille de bronze vient s’ajouter aux 16 médailles déjà décrochées durant son parcours déjà bien riche. En effet, l’adolescent a été 17 fois sacré champion de La Réunion et a terminé 3ème au championnat de France de Muy Thaï. Comme dit l’adage, la valeur n’attend point le nombre des années ! La Ville de Saint-Paul, terre des talents et des créativités, est fière de ses champions !a