7mag.re Kevin Latchimy, "The Machine" du Kick Boxing

Malgré les apparences, comment imaginer que Kevin Latchimy alias “The Machine” a été un enfant malingre et frêle? Comment imaginer qu’il collectionne les titres et les ceintures ? Poussé par son père, il s’est alors entraîné à la pratique du kick boxing, dans le but de changer la donne. Un poing de fer dans un gant de velours, rencontre avec ce sainte-marien qui entame un stage avec l’équipe de France.



Photos: YKS YAKUSA- @STUDIO974

Par 7mag.re - Publié le Jeudi 12 Novembre 2020 à 16:44 | Lu 144 fois

Quand as tu commencé ce sport et pourquoi?

J'ai commencé le kick boxing à l'adolescence à Duparc. Enfant chétif et charrié par rapport à ma corpulence et mon petit gabarit, j'ai été longtemps l'objet de railleries et de brimades. La boxe a été une revanche sur mes jeunes années de moqueries,



