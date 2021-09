Kévin Hoarau, jeune étudiant admis à l’École Normale Supérieure

Kévin HOARAU a fait sa scolarité à Saint-André à l’école primaire Paul Hermann, puis au collège Terrain Fayard et au lycée Sarda Gariga. Avec une mention Bien au Bac S Sciences de l’Ingénieur, il intègre la classe préparatoire scientifique PTSI au lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis. Et c’est ainsi, qu’aujourd’hui il intègre la prestigieuse École Normale Supérieure de Paris-Saclay.



"C’est un honneur pour moi d’être admis à l’ENS Paris-Saclay en tant qu’élève de PTSI et en tant que jeune Réunionnais. C’est une fierté à toutes les échelles."

Kevin HOARAU



"Je tiens ici à souligner l’accompagnement sans faille des parents ainsi que l’engagement de vos professeurs et du personnel des établissements scolaires. La Réunion est une île de talents.



La Région Réunion sera à vos côtés. L’éducation est notre priorité. Nous visons la réussite éducative pour tous nos jeunes Réunionnais."

Céline SITOUZE Vice-Présidente de la Région Réunion