C’est une nouvelle qui va attrister les plus jeunes et soulager les parents accompagnateurs : l’humoriste Kev Adams annule son spectacle à La Réunion. En raison des événements en cours, Inbox Events Océan Indien et Coming Soon Events en accord avec Adams Family et L Productions sont au regret d'annoncer que le spectacle « Kev Adams Sois10Ans » qui devait avoir lieu le samedi 25 avril 2020 au Petit Stade de l'Est de Saint-Denis ne sera pas reporté, et qu'il est par conséquent annulé.Suite à l'annulation, tous les détenteurs de billets ont jusqu'au 30 juin pour réclamer un remboursement en remplissant le formulaire suivant