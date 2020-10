A la Une . Kerveli, 5 musiciens qui ont le Maloya dans les cordes !

Le groupe Kervéli poursuit sa lancée amorcée avec la sortie de son premier album « Maloya à Cordes » et s’apprête à conquérir le coeur des Réunionnais avec son mélange de maloya et d’instruments à cordes frottées. L’album comporte 10 titres aux sonorités diverses : des rythmiques maloya ou encore valsées, des sonorités classiques mais aussi celtiques, avec des paroles en créole et en français. L’album possède également de nombreux morceaux rythmés mais aussi des chansons d’amour. C’est ce dont a besoin La Réunion surtout en cette période de fin d’année qui s’annonce incertaine. Confidences de Loïc Gigan le leader du Groupe Kervéli sur Passions Réunion. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 31 Octobre 2020 à 16:58 | Lu 162 fois

Quel est le morceau qui ouvre l’album ?

Le morceau qui ouvre l’album s’intitule « Ferm lo zié ». Nous avons choisi cette chanson afin d’inciter les gens à rêver, voyager, laisser leur imagination prendre le dessus. Et, selon nous, le meilleur moyen, c’est de fermer les yeux.

Comment fonctionne le groupe lors des sessions de composition, qui donne les idées principales, qui fait office de médiateur ?

Il est important pour nous, membres du groupe, que chacun puisse apporter son univers, son avis, ses idées, tant dans la composition des chansons que dans leurs arrangements.

Généralement, il n’est pas nécessaire d’avoir un médiateur, chacun est à l’écoute de l’autre pour au final, être satisfait de notre production. Trois musiciens sur cinq ont participé à la composition des morceaux de l’album. Quelques fois, nous prenons appui sur des amis « fonkézer » afin d’enrichir nos textes, comme Emmanuelle Guezello. Pour l’arrangement live et studio, chacun apporte son avis et son expérience.



