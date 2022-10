Revenir à la Rubrique SAINT PIERRE Kerveguen : Soirée blues et Sambaloya au programme de ce vendredi soir Ce vendredi 7 octobre, le Kerveguen présente Otis Taylor et Jim Fortuné. Le premier est une figure du blues et le second est bien ancré dans le paysage musical réunionnais. Rendez-vous dès 20 heures avec le groupe Patchwork en première partie.

Otis Taylor est une figure du blues, et pas n’importe laquelle... Né à Chicago, parti pour le Colorado, il met en avant sa volonté d’être un véritable artiste de blues et pas un simple interprète, allant jusqu’à revendiquer son propre style : le «trance-blues».

A travers ses disques, le charismatique américain parvient à décloisonner un genre parfois trop codifié pour en faire une version ouverte et généreuse. Avec sa voix profonde, une virtuosité instrumentale et une rythmique syncopée puisée à la racine de la musique afro-américaine, sa musique est à l’image du personnage : engagée et puissante, intime et émouvante, riche en couleurs !

A ne pas rater !

Line-up : Voice, Guitar, Banjo, Harmo : Otis Taylor - Bass : Nick Amodeo - Drums : Byron Cage - Violin : Kit Massey



Avec sa voix rieuse et aérienne, son jeu de guitare sans pareil, Jim Fortuné est une véritable figure du paysage musical réunionnais. C’est un univers de douceur parfois nostalgique que développe cet artiste, fou de jazz, guitariste et chanteur à la voix chaleureuse. Autodidacte et influencé par les grands de La Réunion dont il utilise les rythmes et parfois les paroles, son folk-Maloya est teinté de sonorités latines et bossa. Inventeur du « Sambaloya », ancien membre des College Brothers, il prépare actuellement une double sortie d’album prévue pour la fin de l’année 2022.

Line-up : Chant, Guitare : Jim Fortuné - Choeur, Percussions : Tania Boristhène - Batterie : Fabrice Chow-Kam-Shing



En terrasse à 20 h, le groupe Patchwork composé de six musicien présentera une musique de plusieurs couleurs et de différents horizons. Son répertoire associe des compositions personnelles, ainsi que différentes interprétations de morceaux du répertoire international : traditionnels malgache et créole, blues, rock…







