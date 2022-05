Kerveguen : Kaloubadya, 10 ans / Carte blanche

Vendredi 27 mai // à 21h // Maloya (La Réunion) // Kerveguen

Tarif Plein : 10€

Tarif réduit : 6€

L'accueil dans nos salles se fera dans le respect des mesures en vigueur.



L’aventure Kaloubadya a débuté il y a 10 ans avec un groupe d’amis. Un virage à 180°, une conversion à l’authentique qui provoque un changement chez Bernard Ichaye délaissant les oripeaux «street» et le pseudonyme de Benjam pour revendiquer un maloya bandé dont l’ambition déclarée est de faire trembler la tôle. Après un premier album («Kabary») qui a marqué les esprits avec des titres comme «Kaloubadya , Dadabé », le groupe sort « Kalou Bandé » (2014). Ce deuxième opus aux influences musicales d’Afrique, d’Inde et de Madagascar est une invitation au voyage. Il confirme, aussi, le talent d’une voix qui enfle et qui s’écorche avec le temps, rauque, vulnérable et puissante à la fois. Cette année, Kaloubadya prépare la sortie de «Amboni», qui veut dire en haut. Après avoir écumer les scènes locales et participer à divers festivals : l’Afrique festival Tsauti Busara, le festival Kréol aux Seychelles, à l’île Maurice ou Madagascar où le groupe a enthousiasmé le public, Kaloubadya posera ses valises au Kerveguen pour souffler cette 10ème bougie. Une soirée qui promet d’être riche, emprunte d’histoire(s), de couleurs...un kaloubadya explosif !