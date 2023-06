A la Une . Kenzo, jeune supporteur marseillais atteint d’un cancer, agressé pendant Ajaccio-OM

De nouveau un incident impliquant des supporters durant cette saison de Ligue 1. Cette soirée du samedi 3 juin a été agitée à Ajaccio lors de la rencontre entre le club corse et l'Olympique de Marseille. Un jeune fan de l'OM et son père ont été agressés stupidement. Par LG - Publié le Dimanche 4 Juin 2023 à 14:56

En marge du dernier match de la Ligue 1 ce samedi soir, la tension s'est matérialisée par des invectives entre supporters des deux clubs.



Malheureusement, une famille venue assister au match en a fait les frais en étant agressée alors qu'elle assistait au match au stade François-Coty d'Ajaccio.



Le petit Kenzo et son père ont été séparés par un groupe d'environ quinze supporters corses. Leurs maillots aux couleurs de l'OM ont été arrachés puis brûlés sous leurs yeux par des supporters corses qui venaient de s'introduire dans leur loge. Le père de Kenzo a également été frappé à plusieurs reprises. Malgré quelques égratignures au visage, Kenzo, âgé de 8 ans, qui lutte contre un cancer du cerveau, se porte mieux ce dimanche.



Le club hôte a exprimé son soutien à cette famille en déclarant que "le rêve s'est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, vêtus des couleurs de l'Olympique de Marseille, ont été violemment agressés par des individus qui se sont infiltrés dans leur loge. Alertée, la sécurité du club est intervenue. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et escortés vers la zone des vestiaires afin que l'enfant puisse réaliser son rêve."



Le club de l'AC Ajaccio condamne fermement ce qu'il qualifie d'"incident déplorable".



Malgré le fait que ce rêve ait tourné au cauchemar, Kenzo a finalement pu rencontrer ses idoles dans les vestiaires quelques minutes plus tard.



Malheureusement, cette agression n'a pas été la seule de la soirée car un journaliste de France Télévisions a été frappé par un groupe d'ultras marseillais qui s'était déplacé en Corse.