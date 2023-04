A la Une .. Kelonia sollicite les usagers de la mer pour retrouver deux tortues blessées

Les équipes de Kelonia sont à la recherche active de deux tortues blessées afin de leur prodiguer des soins. Par NP - Publié le Lundi 24 Avril 2023 à 17:13

Le communiqué:



Ce week-end, deux tortues nous ont été signalées avec un hameçon dans la nageoire : une juvénile avec un trident et 2 mètres de fil à la traîne au Cap La Houssaye

une sub-adulte/adulte avec le fil de pêche entouré autour de la nageoire : entre Pain de Sucre et Maharani Les plongeurs n'ont pas pu intervenir pour décrocher les hameçons et couper les lignes.



Le risque est que le fil ne s'emmêle dans le corail, empêchant la tortue de respirer, ou qu'il provoque un garrot entraînant le pourrissement de la nageoire.



