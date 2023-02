Santé Kelonia s’investit dans le futur centre de soins pour tortues de Mayotte

L’observatoire des tortues marines de la Réunion accueille un membre du futur centre de soins des tortues marines de Mayotte. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 12:13

Riche en biodiversité, Mayotte va prochainement avoir son propre centre de soins pour les tortues marines. Baptisé la Kaz’a Nyamba, ce centre sera installé à Dzaoudzi-Labattoir à Petite Terre, idéalement placé face à la vasière des Badamiers. Ce centre sera géré par l’association Oulanga na Nyamba, qui œuvre depuis 1998 contre le braconnage des tortues marines et la conservation due patrimoine naturel mahorais.



Afin d’aider ce futur centre, Kelonia a développé un programme d’échange avec l’association de l’île aux parfums. C’est dans ce cadre que Maoulana Charif, membre de Oulanga na Nyamba, est arrivé à La Réunion, afin de découvrir un centre de soins en fonctionnement.



Le futur centre aura pour mission de soigner les tortues en détresse, mais également de découvrir les causes de mortalité afin de renforcer les mesures de protection.









Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur