Kélonia lance un appel à l'aide pour retrouver la balise d'une tortue

Le centre de soins de Kélonia souhaite récupérer la balise qui avait été posée sur la tortue Marbec en octobre 2020. Le dispositif de suivi, qui émet depuis plusieurs jours à terre, contient des informations utiles pour les connaissances scientifiques. Un message a été lancé sur les réseaux sociaux : Par N.P - Publié le Mercredi 1 Septembre 2021 à 11:29

Recherche d'une balise de tortue... HELP !

La balise Argos posée sur la jeune tortue baptisée MARBEC en octobre 2020, au niveau du Cap Lahoussay, émet depuis quelques jours à terre.

La personne qui l’aurait récupérée peut prendre contact avec Kélonia par téléphone 0262 34 81 10 ou 0692 65 37 98ou par mail kelonia@museesreunion.re

Les balises posées sur les tortues finissent par se décoller après plusieurs mois... et tombent sur le fond de l’océan. Elles peuvent aussi être entraînées sur la plage par la houle.

La mémoire de la balise contient des informations qui n’ont pas pu être transmises par satellite, et qui pourraient nous renseigner sur la biologie de cette espèce à La Réunion.

