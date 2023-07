Communiqué Kelonia fête les Journées réunionnaises des tortues marines ce week-end

Kélonia célèbrera les Journées réunionnaises des tortues marine ce week-end, à Saint-Leu. Par N.P - Publié le Samedi 1 Juillet 2023 à 11:16

Le communiqué :



Au programme des deux journées de cette 26ème édition:



- Nouvelle exposition

ZISKA KAN TORTI Y MANZ PLASTIK. Depuis 15 ans le Centre de soins de Kelonia constate l’impact des déchets plastique sur les tortues marines et l’océan. Cette exposition montre l’ampleur de cette menace qui ne cesse de croitre. Et si les tortues sont à leur dépend de bonnes indicatrices de cette pollution, elles n’en sont pas les seules victimes...



- Atelier "Complète l’expo » les visiteurs sont sollicités pour apporter leur contribution à la réalisation du décors de l’exposition en plastique recyclé.



- Atelier maquillage



- Atelier cerf volant avec l’association Air3Air ce sont les tortues qui voleront. Chacun pourra fabriquer son propre cerf volant



- il y aura une "tortue château » à la Pointe des châteaux: jeu gonflable pour les plus jeunes



- le service pédagogique de Kelonia fera découvrir les jeux pédagogiques développés par Kelonia: jeu de la tortue (jeu de l’oie) , jeu des 7 familles tortues,..



- Echec &Toc proposera des jeux de plateaux en bois sur le thème des tortues et des déchets



- le service scientifique de Kelonia présentera la photo-identification et l'observation responsable des tortues: comment le grand public peut participer à la connaissance des tortues marines de La Réunion.



- Moana la sirène nagera avec les tortues et proposera des séances photo samedi et dimanche à 9h30 et 13h30



- l’animation musicale sera assurée par le groupe Saint Leusien KFé Maloya samedi et dimanche de 15h à 17h Venez découvrir le nouveau Tee-shirt collector des JTM 2023 en coton bio et série limitée!

Comme chaque année durant les JTM, tarif unique à 5€

Gratuité pour tous ceux qui viennent avec un vêtement, un bijou ou un tatouage « tortue »

et parce que préserver les tortues c’est aussi préserver la planète, entrée gratuite pour tous ceux qui viendront en vélo!