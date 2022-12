Communiqué Kélonia fermé au public les 3, 4 et 5 janvier pour raisons techniques

Kélonia sera fermé au public les 3, 4 et 5 janvier pour raisons techniques. Par P.J - Publié le Vendredi 30 Décembre 2022 à 11:51

Le communiqué :



Nous vous informons que Kélonia sera exceptionnellement fermé au public les mardi 3, mercredi 4 et jeudi 5 janvier 2023, en raison de travaux urgents dans le grand bassin qui ne peuvent être réalisés en présence du public. Pendant ces 3 jours, la boutique et la salle d’exposition temporaire restent néanmoins ouvertes au public en accès libre. Nous prions les visiteurs de nous excuser pour la gêne occasionnée, et leur donnons rendez-vous dès le 6 janvier 2023 !