Kelonia : Une jeune tortue verte récupérée grièvement blessée après une collision

"Cette fois-ci il ne s’agit pas d’une hélice! mais le choc a été violent", s'insurge Kelonia. Une jeune tortue verte a été récupérée hier lors d’une mission de la Réserve Naturelle Marine et de le BNOI. Sa carapace brisée, elle a été ramenée au port de St-Gilles pour être prise en charge par le Centre de soins de Kelonia. L'examen fait état d'une lésion unique avec de nombreux morceaux d’os.



L'animal a survécu "mais la blessure est grave et un morceau est totalement détaché du reste de la carapace. La radio montre une déviation de la colonne vertébrale, heureusement sans paralysie du train arrière".



Les soins vont être compliqués et longs pour espérer pouvoir rendre la tortue à l’océan. C’est la seconde tortue victime d’une collision aprés celle récupérée morte le 28 octobre, déplore Kelonia.



"Avec 2 tortues en moins d’un moins, cela rappelle une période noire de 2019 durant laquelle le Centre de soins avait récupéré 6 tortues en 6 mois. C’est d’autant plus navrant que ces accidents peuvent être évités en respectant la règlementation (vitesse limitée prés des côtes et au sein de la Réserve marine) et des consignes de bon sens, comme regarder devant son bateau et limiter sa vitesse sur des fonds inférieurs à 50m qui sont ceux privilégiés par les tortues".



En rappelant une nouvelle fois ces consignes, Kelonia espèrent qu'elles seront enfin appliquées sur le plan d’eau. "Outre le fait que les tortues marines sont des espèces protégées car menacées, nous serons tous gagnants si les images de tortues à La Réunion sont des tortues évoluant dans l’eau et pas des tortues à la carapace brisée".