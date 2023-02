A la Une ... Kélonia : "Lorsque les usagers ont un comportement respectueux, les tortues se laissent observer plus longtemps"

Kélonia fait le point sur les tortues identifiées et suivies par le centre de soins. Par N.P - Publié le Vendredi 17 Février 2023 à 12:02





En 2022 il y a eu 74 contributeurs à ce programme, précise Kélonia, tenant à les remercier. "Pour rappel les photos de tortues pour identification peuvent être envoyées à l’adresse



Une étude sur les tortues du lagon de l’Hermitage, démarrée en 2019, a également été présentée. Durant cette étude, 22 tortues ont été identifiées et suivies afin de connaitre leur comportement alimentaire et les interactions avec les usagers du lagon. "Si certaines tortues sont toujours présentes depuis 2019, le nombre de tortues observées diminue", remarque Kélonia.



"Le comportement des tortues en présence d’usagers est très variable selon les tortues, mais dépend surtout du comportement - plus que du nombre - des usagers. Lorsque les usagers ont un comportement calme et respectueux (ne pas toucher la tortue, ne pas l’encercler ou la poursuivre), les tortues se laissent observer plus longtemps et poursuivent leur activité, notamment de nourrissage", poursuit Kélonia.



"La présence des tortues dans les lagons est un vrai atout touristique et leur permet d’avoir accès à des zones de nourrissage et de repos. Un comportement approprié permet de belles observations et une expérience inoubliable, tout en préservant ces espèces menacées". Une synthèse du programme de science participative de photo-identification des tortues marines à La Réunion a été présenté ce jeudi à Kélonia. Il en ressort que 640 tortues ont été identifiées (dont 416 tortues vertes, 133 tortues imbriquées et 1 tortue caouanne). 13 tortues sont suivies depuis 10 ans ou plus.En 2022 il y a eu 74 contributeurs à ce programme, précise Kélonia, tenant à les remercier. "Pour rappel les photos de tortues pour identification peuvent être envoyées à l’adresse photoid.kelonia@museesreunion.re ", est-il précisé.Une étude sur les tortues du lagon de l’Hermitage, démarrée en 2019, a également été présentée. Durant cette étude, 22 tortues ont été identifiées et suivies afin de connaitre leur comportement alimentaire et les interactions avec les usagers du lagon. "Si certaines tortues sont toujours présentes depuis 2019, le nombre de tortues observées diminue", remarque Kélonia."Le comportement des tortues en présence d’usagers est très variable selon les tortues, mais dépend surtout du comportement - plus que du nombre - des usagers. Lorsque les usagers ont un comportement calme et respectueux (ne pas toucher la tortue, ne pas l’encercler ou la poursuivre), les tortues se laissent observer plus longtemps et poursuivent leur activité, notamment de nourrissage", poursuit Kélonia."La présence des tortues dans les lagons est un vrai atout touristique et leur permet d’avoir accès à des zones de nourrissage et de repos. Un comportement approprié permet de belles observations et une expérience inoubliable, tout en préservant ces espèces menacées".