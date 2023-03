Kélonia : La tortue Emma gravement blessée

Quelques mois après le rendez-vous raté sur la plage avec la tortue Emma, Kelonia reçoit une vidéo prise lors d’une plongée de nuit. Les images montrent une grosse tortue verte qui nage dans l’obscurité. La tortue semble amaigrie et présente une profonde blessure sur sa carapace.



La vidéo est prise de suffisamment près pour que l’écaillure du profil de la tête soit utilisable en photo-identification. C’est Emma qui est gravement blessée !



Un morceau entier de carapace a été arraché et la carapace est fissurée sur 40 cm.

Sa blessure au niveau du rein droit est caractéristique d’une collision avec un bateau. Elle est en cours de cicatrisation et date donc de plusieurs mois.



Voilà pourquoi Emma ne s’est pas présentée à son rendez-vous tri-annuel quelques mois plus tôt. Les craintes des équipes de Kelonia se confirment. Lourdement blessée, Emma n’a pas pu venir pondre.



Reste à savoir si cette profonde blessure n’aura pas de conséquences irréversibles sur la survie ou la capacité à se reproduire d'Emma. Sur la vidéo, la tortue bouge ses nageoires postérieures, Il n’y a donc pas de paralysie. Emma s’éloigne lentement des plongeurs et disparaît dans l’obscurité de la nuit….