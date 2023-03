A la Une .. Kelonia : La tortue Emma attendue mais toujours pas revenue

Les équipes de Kelonia et de l’association CEDTM sont mobilisées pour surveiller la plage sur laquelle la femelle Emma vient pondre tous les trois ans depuis 2007. Jusqu’à présent, elle a toujours été très fidèle : même période, même lieu. Mais pour l'heure, le rendez-vous 2023 semble raté ! Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 15 Mars 2023 à 14:15

Les jours se succèdent et les seules traces visibles sur le sable sont celles laissées par le vent et les Bernard-l'hermite. La surveillance est prolongée pendant deux mois, en vain. Pour quelles raisons Emma n’est pas au rendez-vous ?

Les collisions avec les bateaux rapides qui se sont multipliées depuis 2018 pourraient en être la cause. Lors des accouplements la femelle est seule à nager et doit déplacer son poids et celui du mâle. Elles sont forcément moins mobiles et réactives, et donc particulièrement sensibles aux collisions.

Au bout de trois mois la surveillance est arrêtée, l’inquiétude s’installe. Emma est la plus fidèle des deux uniques tortues qui pondent à La Réunion. Sa disparition remettrait en cause 30 ans de mesures de préservation. Prochaine épisode: Emma gravement blessée (Emma saison 6 épisode 2) *Emma est une série réunionnaise qui a démarré en 2007 et qui, depuis, mobilise les amoureux des tortues marines tous les trois ans. Mais la saison 6 a failli ne pas pas exister, l'actrice principale la série la tortue verte baptisée Emma ayant été percutée et gravement blessée par un bateau rapide. Si les dates et les lieux précis ne seront pas indiqués, pour garantir la quiétude de Emma lors de la saison de reproduction, la chronologie des évènements est totalement respectée.



"Toute ressemblance avec des évènements ou des personnages existant n'a rien d'une coïncidence!"