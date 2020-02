A la Une .. Kélonia: L'heure du départ pour Tom, Tina la marathonienne déjà dans les eaux iraniennes !

Deux tortues caouannes, soignées à Kelonia, Tina et Tom, ont retrouvé leur élément naturel. La première a parcouru un sacré bout de chemin depuis son départ il y a 9 mois tandis que la seconde commence à peine son périple dans l’océan Indien et se trouve toujours dans les eaux réunionnaises. Retrouvez ci dessous le point d'étape de Kélonia concernant le périple de ces deux tortues:

Voila 9 mois que la tortue caouanne Tina a quitté le centre de soins de Kelonia. Après avoir traversé tout l'océan Indien, puis stationné plusieurs semaines au large des sites de ponte d'Oman, elle a rejoint les côtes de l'Iran qu'elle longe en direction du golfe Persique. Une sacrée migration de plus de 6 000 kilomètres qui ne semble pas encore achevée.

Si la balise Argos et ses batteries tiennent encore, Tina nous délivrera quelques uns des mystères des tortues caouannes de l'océan Indien.



Une autre tortue caouanne Tom a été relâchée le 20/02 parrainée par les enfants de CE1 de l'école Victor Hugo de La Possession. Pour le moment, Tom est toujours dans les eaux réunionnaises! Nous vous tiendrons au courant de ses déplacements. Tom est équipée d'une balise avec capteurs de pression et de température. Les données recueillies en plus de compléter les connaissances sur les déplacements océaniques et le comportement de plongée de la tortue, iront alimenter les modèles océanographiques du LACY (Laboratoire de l'Atmosphère et des Cyclone de l'Université de La Réunion) qui prédisent la formation et les déplacements des cyclones. Un bel exemple de partenariat scientifique pluridisciplinaire.



Les tortues caouannes ont été choisies pour ce programme car durant leur migration elles passent à proximité de La Réunion puis remontent vers le Nord (voir carte de Tina) et traversent la zone de genèse des cyclones.









