Kelonia : Fidèle au rendez-vous, la tortue Emma revient pondre pour la cinquième fois

La saison 1 de Emma a démarré en 2007 avec l’observation de traces signalant une ponte sur une plage de l’ouest. De nouvelles traces sont observées trois ans plus tard au même endroit et à la même période. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 10:16

Cette fois-ci, deux nids sont pondus sans que la femelle ne puisse être observée. Mais trois ans plus tard, grâce à la surveillance de la plage, la femelle sera observée en ponte et photo-identifiée. Elle est baptisée Emma du prénom d’une petite fille qui assiste à une de ses pontes. Depuis tous les trois ans, Emma sera fidèle au rendez-vous: même lieu, même période !

Emma est revenue en 2016 et 2019. Trois ans s’écoulent entre chacune de ses saisons de ponte. Et à chaque saison, Emma pond une fois de plus. saison 1: 1 nid

saison 2: 2 nids

saisons 3: 3 nids

saison 4: 4 nids

saison 5: 5 nids Kelonia et l’association CEDTM organisent la surveillance de cette plage avec l’appui de bénévoles pour ne pas rater ces fabuleux rendez-vous tri annuels.