Communiqué Kélonia: Conférence sur la problématique des déchets marins

Une pollution dont on ne parlera jamais trop. A l’occasion d’une mission en vue du déploiement d’une application de bancarisation dédiée aux données des suivis des déchets marins (DALI), le 8 novembre 2019, des scientifiques, associations et gestionnaires concernés par cette problématique proposent une conférence grand public de 18h à 20h à Kélonia.



Comprendre la problématique des déchets marins



Phénomène à la prise en considération relativement récente, on appelle déchet marin "n’importe quel matériau solide, persistant, fabriqué ou transformé, jeté, évacué ou abandonné dans l’environnement marin et côtier". Qu’ils soient sur les plages, flottants, sur les fonds ou encore ingérés, les déchets marins sont présents dans tous les océans et sont un véritable fléau pour les écosystèmes marins (étranglement et ingestion par la faune marine, vecteurs de transports d’espèces invasives, développements de pathogènes, dégradation des fonds,..). Heureusement, pour répondre à cette menace et proposer des mesures adaptées, scientifiques et pouvoirs publics travaillent ensemble pour la mise en place d’un réseau de suivis de l’impact des déchets marins.

Au programme de cette conférence:



L’impact des déchets marins sur la mégafaune marine :



-Les tortues marines par Claire Jean, Ingénieur de recherche, Kélonia

-Les cétacés par Vanessa Estrade, Chargée d’études scientifiques, Globice

-Les oiseaux marins par Audrey Cartraud, Biologiste, UMR Entropie



L’impact des déchets marins sur les récifs coralliens



Estimations des densités en macro-déchets sur les platiers et récifs frangeants de Mayotte par Thierry Mulochau, Biologiste Marin, BIORECIF



Les moyens mis en place à échelle nationale pour répondre à la problématique



- Les protocoles de suivis et réseaux de surveillance existants par François Galgani, Océanographe, IFREMER

- L’application de suivis et réseaux de surveillance existants par Antoine Huguet, Responsable système d’information, IFREMER

Conférence à Kélonia, le vendredi 8 novembre à 18h – Sur réservation au 02.62.34.81.10

